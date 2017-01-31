В селах Красноярского края записали фольклор русских переселенцев

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Участники фольклорно-этнографической экспедиции записали в селах Туруханского района Красноярского края сохранившиеся песни и обряды русских переселенцев прошлых столетий, сообщила представитель Красноярского государственного института искусств Мария Чихачева на встрече молодых ученых с губернатором региона.

"С Туруханского района началось освоение русскими этих земель. Удаленность поселений способствовала закрытости и консервации традиций <...> Нами записаны 15 песен, выявлены локальные особенности похоронных и святочных обрядов, детских игр. Эти материалы стали настоящей находкой", - сказала Чихачева.

Она отметила, что собранные экспедицией материалы позволяют исследовать, как со временем трансформировался русский фольклор на севере Красноярского края. По ее словам, записанные песни можно адаптировать для репертуара музыкальных коллективов региона, что позволит развить и сохранить культурные особенности жителей края.

Туруханский район расположен на севере Красноярского края, относится к Арктической зоне. Первое русское поселение появилось здесь в 1607 году.