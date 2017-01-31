В селах Красноярского края записали фольклор русских переселенцев

Глава UFC Уайт считает, что бывшая чемпионка организации Ронда Роузи завершила карьеруСпорт 31 января, 17:25
Траоре прибыл в Хихон для подписания контракта с испанским "Спортингом"Спорт 31 января, 16:55
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткойПроисшествия 31 января, 16:52
Третьяковка продлевает выставку из Музеев Ватикана на 10 днейКультура 31 января, 16:51
Земля манит: зачем питерские казаки собираются основать поселение на границе с КитаемВ стране 31 января, 16:28
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления КиеваМеждународная панорама 31 января, 16:20
Парламентарий: Коу знал о ситуации с допингом в российской легкой атлетике до скандалаСпорт 31 января, 16:11
Выбрать школу – как собрать паззлОбразование в России и за рубежом 31 января, 16:04
"Универсальный перегрузочный комплекс" в 2016 году направил на модернизацию 39,1 млн руб.Транспорт 31 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Участники фольклорно-этнографической экспедиции записали в селах Туруханского района Красноярского края сохранившиеся песни и обряды русских переселенцев прошлых столетий, сообщила представитель Красноярского государственного института искусств Мария Чихачева на встрече молодых ученых с губернатором региона.
"С Туруханского района началось освоение русскими этих земель. Удаленность поселений способствовала закрытости и консервации традиций <...> Нами записаны 15 песен, выявлены локальные особенности похоронных и святочных обрядов, детских игр. Эти материалы стали настоящей находкой", - сказала Чихачева.
Она отметила, что собранные экспедицией материалы позволяют исследовать, как со временем трансформировался русский фольклор на севере Красноярского края. По ее словам, записанные песни можно адаптировать для репертуара музыкальных коллективов региона, что позволит развить и сохранить культурные особенности жителей края.
Туруханский район расположен на севере Красноярского края, относится к Арктической зоне. Первое русское поселение появилось здесь в 1607 году.