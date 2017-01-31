Медведев: власти не будут жалеть денег на развитие среднего специального образования

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КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Власти РФ не будут жалеть денег на развитие среднего специального образования. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с сотрудниками "Кировского машиностроительного предприятия".
Он отметил, что система профессионального технического образования в России в какой-то момент оказалась развалена. Сейчас же, по его словам, ситуация меняется.
"На эти цели денег жалеть нельзя", - сказал Медведев. Он отметил, что существует специальная государственная программа, кроме того, "конечно, в эту систему (среднего специального образования) должны вкладываться работодатели". Третьей составляющей являются средства, поступающие в систему образования по линии министерств, а четвертой - деньги регионов, заключил премьер-министр.
"В целом, это достаточно приличный ресурс, который, я надеюсь, нам позволит поднять среднее специальное образование, а без него ни одно производство развиваться не может", - сказал он. "Обязательно эту тему будем продолжать", - заверил председатель правительства.
В этой связи Медведев также назвал участие России в чемпионатах рабочих профессий WorldSkills.
В завершение общения премьер сфотографировался с рабочими и оставил запись в книге почетных гостей.