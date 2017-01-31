Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: власти не будут жалеть денег на развитие среднего специального образования

Общество
31 января, 16:17 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 31, января. /ТАСС
Премьер-министр отметил, что в какой-то момент система профессионального технического образования в России оказалась развалена
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Власти РФ не будут жалеть денег на развитие среднего специального образования. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с сотрудниками "Кировского машиностроительного предприятия".

Он отметил, что система профессионального технического образования в России в какой-то момент оказалась развалена. Сейчас же, по его словам, ситуация меняется.

Смотрите также
Путин поручил выделить субсидии на проведение чемпионата мира Worldskills в Казани

"На эти цели денег жалеть нельзя", - сказал Медведев. Он отметил, что существует специальная государственная программа, кроме того, "конечно, в эту систему (среднего специального образования) должны вкладываться работодатели". Третьей составляющей являются средства, поступающие в систему образования по линии министерств, а четвертой - деньги регионов, заключил премьер-министр.

"В целом, это достаточно приличный ресурс, который, я надеюсь, нам позволит поднять среднее специальное образование, а без него ни одно производство развиваться не может", - сказал он. "Обязательно эту тему будем продолжать", - заверил председатель правительства.

В этой связи Медведев также назвал участие России в чемпионатах рабочих профессий WorldSkills.

В завершение общения премьер сфотографировался с рабочими и оставил запись в книге почетных гостей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
4
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
ЕС призвал к немедленному прекращению огня под Авдеевкой
Темы дня
Реклама