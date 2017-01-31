Москалькова проводит встречу с приемной матерью, у которой изъяли 10 детей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в рамках личного приема со Светланой Дель - приемной матерью, у которой органы опеки Москвы изъяли 10 детей. Женщина обратилась к уполномоченному с просьбой содействовать возвращению детей в семью.

Дель потребовала проводить встречу в закрытом от СМИ режиме, передает корреспондент ТАСС из офиса омбудсмена.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте. Супруги Светлана и Михаил Дель подали иск в Зеленоградский суд Москвы, в котором просят признать незаконным лишение их опекунства над детьми из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.