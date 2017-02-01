Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права

В случае потери или кражи паспорта, прежде всего, нужно обратиться в полицию. Там вам выдадут талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии, необходимый для восстановления документа.

Далее с пакетом документов вам нужно обратиться либо в паспортный стол управляющей компании, либо в районное Управление по вопросам миграции МВД, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В Москве это центр "Мои документы".

Если вы случайно испортили паспорт (например, постирали), пропустите первый пункт и сразу идите в офис МФЦ или в миграционный отдел МВД.

Для подачи заявления можно также использовать федеральный портал госуслуг. В этом случае вам нужно будет только приехать за готовым паспортом. С собой надо иметь оригиналы документов, которые вы предоставляли в электронном виде.

Чтобы воспользоваться порталом госуслуг, вы должны быть зарегистрированным пользователем. Регистрацию можно пройти здесь.