Нидерланды исключают зубров, медведей и кенгуру из списка домашних животных

ГААГА, 31 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. С 1 июля 2017 года в Нидерландах должен вступить в силу обновленный и значительно укороченный список животных, которых можно содержать дома.

Как сообщил журналистам статс-секретарь министерства экономики Мартейн ван Дам, в настоящее время физические лица имеют право держать у себя дома 276 видов млекопитающих. Однако с середины года в разрешенном списке останутся только 123 животных. Содержать остальных в домашних условиях будет запрещено, поскольку они могут представлять опасность для окружающих, кроме того, благополучие самих животных не может быть гарантировано, подчеркнули в ведомстве.

Из списка, в частности, исчезли зубры, медведи и кенгуру.

Если у человека уже есть животное, которое не вошло в число разрешенных для содержания дома, то его можно оставить. При этом владельцам таких зверей будет запрещено их разведение. Кроме того, эти питомцы до 1 июля должны быть зарегистрированы, в том числе в полиции и Национальной инспекции по защите животных.

Новые правила имеют и некоторые исключения. Власти разрешат завести экзотическое животное, если человек докажет наличие знаний и навыков по уходу за ним и сможет гарантировать максимально приближенные к естественным условия его содержания, а также исключить контакт зверя с другими людьми.