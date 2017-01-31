Экс-депутаты, не освободившие квартиры вовремя, задолжали за просрочку 171 тыс. рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Последний экс-депутат Госдумы шестого созыва Михаил Заполев, незаконно занимавший служебное жилье в Москве почти два месяца, вывез вещи и пообещал сам покинуть квартиру в среду утром. Однако он и еще 13 бывших парламентариев должны будут компенсировать расходы, возникшие по их вине из-за несвоевременного освобождения жилья.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "Управлением по эксплуатации жилого фонда" Управделами пришлось подать в Никулинский районный суд 14 исков о признании утратившим право пользования жилым помещением и выселении". Экс-депутаты должны были покинуть квартиры в доме на улице Улофа Пальме до 4 декабря 2016, так как не были переизбраны в новый состав Госдумы, а служебное жилье предоставлялось им только на время работы в нижней палате парламента. Правда, затем пять бывших депутатов с квартир съехали, и "Управление по эксплуатации жилого фонда" от исков против них отказалось.

"На 6 февраля в Никулинском районном суде назначены слушания по гражданским делам в отношении еще восьми ответчиков, но поскольку и они служебные квартиры уже освободили, то на предстоящем заседании иски против них будут отозваны", - заверила Крылова.

По ее словам, не стал дожидаться заседания суда и последний экс-депутат Михаил Заполев. "Сегодня он забрал вещи и пообещал покинуть квартиру номер 263 утром 1 февраля", - уточнила представитель Управделами. Таким образом, если Заполев сдержит слово, иск на выселение и в отношении него будет отозван 6 февраля.

Впрочем, Управделами не собирается "прощать" бывшим народным избранникам задержки с освобождением служебного жилья. "Поданы иски о возмещении стоимости проживания с 4 декабря 2016 года по день выселения из квартиры. Стоимость рассчитывалась в соответствии с заключенными договорами "Управления по эксплуатации жилого фонда с управляющей организацией жилого дома, где депутаты проживали", - отметила Крылова. Она сообщила, что все "14 человек должны за коммунальные услуги управляющей организации - 95296 рублей 7 копеек".

"Помимо платы за коммунальные услуги есть и аренда жилья сверх срока, поэтому 14 экс-депутатов должны еще Управделами президента РФ 76140 рублей 22 копейки, а общий их долг составляет 171436 рублей 29 копеек", - отметила пресс-секретарь.