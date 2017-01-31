Медведев: оптимизация медицинских услуг не должна приводить к ухудшению их качества

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Проведение оптимизации в сфере оказания медицинских услуг населению, в частности, в Кировской области, не должно приводить к ухудшению их качества. На это обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым.

Руководитель региона рассказал председателю правительства о мерах по оптимизации в этой сфере. "Надо только так сделать, чтобы в результате этой оптимизации ничего не потерялось", - заметил Медведев. По его словам, при оптимизационных процедурах всегда существует определенный риск. "Если они дают чистый выигрыш, то есть, возникают дополнительные средства, но в то же время услуги не становятся менее качественными, вот такая оптимизация полезна", - подчеркнул премьер-министр.

Врио губернатора Кировской области заверил, что главным является пациент. "Поэтому при таком подходе, я думаю, что мы ничего не потеряем, оптимизация будет не только в сторону денег, но и в сторону улучшения качества оказания услуг", - подчеркнул Васильев. По его словам, руководством региона были внимательно проанализированы программы привлечения сторонних компаний и организаций в этой сфере.

"Такой вот рачительный подход к формированию услуг для населения, рачительный подход к тратам Фонда обязательного медицинского формирования позволит нам в этом году провести текущие ремонты в медицинских учреждениях первого звена и направить на девять процентов больше средств на финансирование медицины без привлечения дополнительных средств - только за счет оптимизации процессов внутри", - пояснил врио губернатора.