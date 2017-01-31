Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донской: решение США о выходе из Парижского соглашения может повлиять на его реализацию

Общество
31 января, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Глава Минприроды РФ напомнил, что Россия планирует принять решение о ратификации соглашения не ранее 2019 г., чтобы оценить его со всех сторон
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Решение США о выходе из Парижского соглашения может повлиять на его реализацию в целом, однако Россия придерживается взвешенной позиции и выход Штатов не повлияет на подготовку к его ратификации с нашей стороны, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Смотрите также
Путин заверил, что Россия выполнит обязательства по Парижским соглашениям

"Давайте не будем спешить. По объему участия выбросов Соединенных Штатов, конечно, это (решение США о выходе из соглашения - прим. ред.) может повлиять на реализацию этого соглашения. Я бы не стал забегать вперед", - сказал Донской.

Он напомнил, что Россия планирует принять решение о ратификации соглашения не ранее 2019 г., чтобы оценить его со всех сторон.

"Мы не хотим спешить, нам нужно обязательно взвесить не только, как повлияет это соглашение, но и как его реализовывать - вносить изменения в законодательство и правила регулирования. На мой взгляд, у нас более взвешенная позиция. (...) Решение о выходе США из соглашения может повлиять в целом на реализацию соглашения, но мы в любом случае будем действовать, оценивая ситуацию", - добавил министр.

Смотрите также
Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

Накануне бывший глава переходного штаба нынешнего хозяина Белого дома Майрон Эбелл заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обязательно выполнит свое предвыборное обещание о выводе США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году. Условием для вступления документа в силу была ратификация 55 странами, на долю которых приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов. Важным шагом на пути к этому стала одновременная ратификация соглашения Китаем и США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама