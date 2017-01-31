Донской: решение США о выходе из Парижского соглашения может повлиять на его реализацию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Решение США о выходе из Парижского соглашения может повлиять на его реализацию в целом, однако Россия придерживается взвешенной позиции и выход Штатов не повлияет на подготовку к его ратификации с нашей стороны, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Давайте не будем спешить. По объему участия выбросов Соединенных Штатов, конечно, это (решение США о выходе из соглашения - прим. ред.) может повлиять на реализацию этого соглашения. Я бы не стал забегать вперед", - сказал Донской.

Он напомнил, что Россия планирует принять решение о ратификации соглашения не ранее 2019 г., чтобы оценить его со всех сторон.

"Мы не хотим спешить, нам нужно обязательно взвесить не только, как повлияет это соглашение, но и как его реализовывать - вносить изменения в законодательство и правила регулирования. На мой взгляд, у нас более взвешенная позиция. (...) Решение о выходе США из соглашения может повлиять в целом на реализацию соглашения, но мы в любом случае будем действовать, оценивая ситуацию", - добавил министр.

Накануне бывший глава переходного штаба нынешнего хозяина Белого дома Майрон Эбелл заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обязательно выполнит свое предвыборное обещание о выводе США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году. Условием для вступления документа в силу была ратификация 55 странами, на долю которых приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов. Важным шагом на пути к этому стала одновременная ратификация соглашения Китаем и США.