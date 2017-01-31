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Москалькова: пока трудно сделать окончательные выводы о ситуации с семьей Дель

Общество
31 января, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что для прояснения ситуации требуется дальнейший сбор информации
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© Татьяна Москалькова на заседании "Открытой трибуны" Госдумы РФ на тему "Гражданское общество в современной России". Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. В ситуации с семьей Дель, у которой органы опеки изъяли 10 детей, требуется дальнейший сбор информации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи с приемной матерью Светланой Дель.

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"Мне поставлены были вопросы, высказаны просьбы Светланой Сергеевной Дель, и по этой просьбе я сделаю соответствующие запросы", - сообщила Москалькова, добавив, что просьбы касаются "ее (Дель) участия в неких процессуальных и медицинских действиях".

"(Ситуация) требует дальнейшего собирания доказательств. Мне пока трудно сделать окончательные выводы", - сказала омбудсмен.

В этой связи Москалькова отметила "отсутствие регламента Министерства образования по отобранию детей". "Обязательно должен быть четко установленный порядок осуществления этих действий", - заявила она.

Одновременно Москалькова призвала органы опеки "взвешенно подходить" к передаче больных детей под опеку. "Эта история еще раз показывает, как важно органам опеки и попечительства взвешенно подходить к тому, чтобы передавать детей с тяжелыми диагнозами под опеку. 8 человек обремененных заболеваниями, которых приняла женщина, - это достаточно сложная работа", - сказала омбудсмен, указав, что органам опеки и попечительства Санкт-Петербурга нужно было взвешенно подходить к этой ситуации.

Дело Дель

13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ.

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Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте. Супруги Светлана и Михаил Дель подали иск в Зеленоградский суд Москвы, в котором просят признать незаконным лишение их опекунства над детьми из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

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Изъятие 10 детей из московской семьи
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