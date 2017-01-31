Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо Путину после изъятия детей из семьи Дель

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором главу государства просят разобраться в ситуации, сложившейся с изъятием 10 детей у супругов Светланы и Михаил Дель в Зеленограде.

"Просим Вас содействовать восстановлению законных прав детей и их родителей, Светланы и Михаила Дель, разобраться в действиях чиновников, которые участвовали в отбирании детей, и потребовать предоставления родителям всех документов и возможности общаться с детьми. Мы полагаем, что обращение с семьей Дель не отвечает принципам гуманизма и интересам детей", - говорится в открытом письме, размещенном на сайте change.org.

Как сообщила ТАСС многодетная мать Светлана Дель, письмо "отправили сегодня через электронную приемную администрации президента РФ".

Инициатором петиции стала жительница Москвы. Подписи под обращением к президенту поставили в том числе писательница Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Людмила Алексеева и другие.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает. В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.