Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо Путину после изъятия детей из семьи Дель

Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности СШАМеждународная панорама 31 января, 19:00
Сборная России по керлингу уступила команде Канады на УниверсиадеСпорт 31 января, 18:51
Преследование фаворита: Франсуа Фийон, "Пенелопагейт" и выборы президентаМеждународная панорама 31 января, 18:50
ЦСКА исключил футболиста Траоре из заявки на чемпионат РоссииСпорт 31 января, 18:46
Тренер: чемпион ОИ-2012 Ухов пропустит турнир "Русская зима" из-за травмыСпорт 31 января, 18:45
Агент Ари назвал слухами информацию о возможном расторжении контракта с "Краснодаром"Спорт 31 января, 18:41
Глава Ростуризма: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 положительно скажутся на сфере туризма РФСпорт 31 января, 18:37
Россия предложила СБ ООН принять заявление по переговорам в АстанеПолитика 31 января, 18:35
Глава FIAS Василий Шестаков награжден японским Орденом Восходящего солнцаСпорт 31 января, 18:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором главу государства просят разобраться в ситуации, сложившейся с изъятием 10 детей у супругов Светланы и Михаил Дель в Зеленограде.
"Просим Вас содействовать восстановлению законных прав детей и их родителей, Светланы и Михаила Дель, разобраться в действиях чиновников, которые участвовали в отбирании детей, и потребовать предоставления родителям всех документов и возможности общаться с детьми. Мы полагаем, что обращение с семьей Дель не отвечает принципам гуманизма и интересам детей", - говорится в открытом письме, размещенном на сайте change.org.
Как сообщила ТАСС многодетная мать Светлана Дель, письмо "отправили сегодня через электронную приемную администрации президента РФ".
Инициатором петиции стала жительница Москвы. Подписи под обращением к президенту поставили в том числе писательница Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Людмила Алексеева и другие.
Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.
Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает. В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.