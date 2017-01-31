Союз журналистов Москвы призвал правозащитников обезопасить работу СМИ в Донбассе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Союз журналистов Москвы призывает правозащитные организации принять меры по обеспечению безопасной работы представителей СМИ после очередного обстрела российских журналистов в Донецке. Об этом сообщили в секретариате Союза журналистов Москвы.

"Как нам стало известно, в Донецке при выполнении своего служебного долга были обстреляны группы российских тележурналистов - НТВ, RT и "Лайфньюс". В самой гуще событий находится съемочная группа телеканала "Россия" Александра Сладкова", - сообщили в секретариате Союза журналистов Москвы.

В секретариате выразили озабоченность происходящими событиями и свои опасения за жизнь коллег-журналистов.

"Мы призываем все правозащитные организации принять неотложные меры по обеспечению безопасной работы представителей СМИ, выполняющих свой профессиональный долг", - говорится в распространенном заявлении.

Ранее об обстреле группы российских журналистов сообщило Донецкое агентство новостей. Позднее эту информацию подтвердили НТВ и RT, уточнив, что под огонь попали их сотрудники.