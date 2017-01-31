В Новодевичьем монастыре пройдет панихида по погибшим в катастрофе Ту-154

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Панихида по погибшим в катастрофе Ту-154 состоится 2 февраля в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"2 февраля, на сороковой день со дня авиакатастрофы самолета Министерства обороны, направлявшегося в Сирию, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужит заупокойную службу памяти Елизаветы Глинки и других жертв трагедии", - сообщили в СПЧ. Там отметили, что служба начнется в 7:30 мск.
Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова с его художественным руководителем, народным артистом России Валерием Халиловым, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.