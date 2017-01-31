Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новодевичьем монастыре пройдет панихида по погибшим в катастрофе Ту-154

Общество
31 января, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Панихида по погибшим в катастрофе Ту-154 состоится 2 февраля в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"2 февраля, на сороковой день со дня авиакатастрофы самолета Министерства обороны, направлявшегося в Сирию, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужит заупокойную службу памяти Елизаветы Глинки и других жертв трагедии", - сообщили в СПЧ. Там отметили, что служба начнется в 7:30 мск.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова с его художественным руководителем, народным артистом России Валерием Халиловым, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Смотрите также

МАК: официальные комментарии по катастрофе Ту-154 в Сочи предоставляет только Минобороны
В ХМАО пройдет концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи
В Архангельске и под Тулой простятся с погибшими в катастрофе Ту-154 Рунковым и Саниным
Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
3
Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо Путину после изъятия детей из семьи Дель
4
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
5
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
6
Правоохранительные органы проводят следственные действия в Эрмитаже
7
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
Темы дня
Реклама