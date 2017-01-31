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Володин продолжит оказывать помощь благотворительному фонду Доктора Лизы

Общество
31 января, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По словам источника в окружении спикера, в настоящее время обсуждается вопрос создания попечительского совета фонда "Справедливая помощь"
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках своей ежегодной благотворительной программы продолжит оказывать финансовую помощь фонду "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), трагически погибшей в авиакатастрофе над Черным морем в декабре. Как и в прошлые годы, в 2017 году он намерен перечислить фонду 5 млн рублей, сообщил ТАСС источник в окружении спикера.

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"Очень важно, чтобы дело Елизаветы Петровны было продолжено, - приводит собеседник агентства слова Володина. - Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель - это действительно невосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь".

По словам источника, сейчас обсуждается вопрос создания попечительского совета фонда "Справедливая помощь", в который войдут люди, хорошо знавшие Елизавету Глинку, помогавшие ей в ее трудной и благородной работе. Он сообщил, что среди тех, кто мог бы войти в попечительский совет, - глава ЦИК РФ Элла Памфилова, член Совета Федерации Владимир Лукин (Памфилова и Лукин ранее занимали должность уполномоченного по правам человека в РФ), глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Собеседник не исключил, что Володин тоже войдет в попечительский совет.

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Международная общественная организация "Справедливая помощь" была основана Елизаветой Глинкой в 2007 году. Ее основной задачей является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

Врач-реаниматолог, правозащитница и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Глинка погибла 25 декабря 2016 года в результате падения Ту-154 Минобороны в Черное море в районе Сочи. В том роковом полете она лично сопровождала гуманитарный груз в Сирию.

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