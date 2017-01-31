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Европейский университет вложит 2 млрд руб. в реконструкцию своего здания

Общество
31 января, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин уточнил, что проекты реконструкции поддержаны
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Европейский университет устранил все нарушения, выявленные Рособрнадзором, и готов вложить 2 млрд рублей в реконструкцию, чтобы снять остальные претензии. Об этом заявил журналистам председатель совета Центра стратегических разработок, член попечительского совета Европейского университета Алексей Кудрин.

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"Те вопросы, которые решались по просьбе Рособрнадзора, уже устранены. Те вопросы, которые связаны с городским комитетом по имущественным отношениям, они связаны с техническими перепланировками. Университет предложил реконструировать дворец и потратить на это 2 миллиарда рублей", - сказал он.

Кудрин утончил, что уже прошли общественные советы по защите культурных памятников, и проекты реконструкции поддержаны. "Мне кажется, здесь нужно пойти на встречу университету и дать ему возможность провести такую крупную инвестицию в исторический культурный памятник под надзором комитета по охране памятников", - подчеркнул он и добавил, что "технические проблемы не должны мешать работе этого университета, который оценивается по всем рейтингам и специалистами как один из самых лучших университетов в стране".

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В июле-августе 2016 года несколько различных ведомств, включая Рособрнадзор, провели проверки в Европейском университете, которые показали большое количество нарушений, вследствие чего встал вопрос о закрытии вуза. На данный момент окончательное решение не принято.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. Он располагается на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Здание также известно как Малый Мраморный дворец или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александра II. Здесь расположены 4 факультета, где обучается в общей сложности 226 студентов. Также в здании располагаются администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.

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