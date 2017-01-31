Европейский университет вложит 2 млрд руб. в реконструкцию своего здания

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Европейский университет устранил все нарушения, выявленные Рособрнадзором, и готов вложить 2 млрд рублей в реконструкцию, чтобы снять остальные претензии. Об этом заявил журналистам председатель совета Центра стратегических разработок, член попечительского совета Европейского университета Алексей Кудрин.

"Те вопросы, которые решались по просьбе Рособрнадзора, уже устранены. Те вопросы, которые связаны с городским комитетом по имущественным отношениям, они связаны с техническими перепланировками. Университет предложил реконструировать дворец и потратить на это 2 миллиарда рублей", - сказал он.

Кудрин утончил, что уже прошли общественные советы по защите культурных памятников, и проекты реконструкции поддержаны. "Мне кажется, здесь нужно пойти на встречу университету и дать ему возможность провести такую крупную инвестицию в исторический культурный памятник под надзором комитета по охране памятников", - подчеркнул он и добавил, что "технические проблемы не должны мешать работе этого университета, который оценивается по всем рейтингам и специалистами как один из самых лучших университетов в стране".

В июле-августе 2016 года несколько различных ведомств, включая Рособрнадзор, провели проверки в Европейском университете, которые показали большое количество нарушений, вследствие чего встал вопрос о закрытии вуза. На данный момент окончательное решение не принято.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. Он располагается на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Здание также известно как Малый Мраморный дворец или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александра II. Здесь расположены 4 факультета, где обучается в общей сложности 226 студентов. Также в здании располагаются администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.