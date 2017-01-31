Москалькова считает недопустимой выдачу журналиста Лапшина Азербайджану

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджан гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина. Соответствующее заявление омбудсмена опубликовано на его официальном сайте.
"Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина", - подчеркнула Москалькова. Она напомнила, что в соответствии с Конституцией российский гражданин не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству. "Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах", - подтвердила омбудсмен.
"Вместе с тем, хотелось бы напомнить российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств", - отметила Москалькова.
Александр Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Ранее Лапшина в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты.