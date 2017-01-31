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Поток туристов в Словению увеличился за счет желающих посетить родину Меланьи Трамп

Общество
31 января, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Cловенские туристические агентства организовывают специальные туры "по следам Меланьи Трамп", которые включают в себя места, где она училась и работала, прежде чем покинуть страну
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Словения переживает туристический бум, одной из причин которого стало то, что эта страна является родиной новой первой леди США Меланьи Трамп. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные национального бюро статистики.

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По его информации, в 2016 году число приехавших с коротким визитом американцев в страну возросло на 10% по сравнению с 2015 годом. Как добавляет Associated Press, словенские туристические агентства организовывают специальные туры "по следам Меланьи Трамп", которые включают в себя места, где она училась и работала, прежде чем покинуть страну и продолжить карьеру модели.

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в городе Ново-Место, но выросла в небольшом провинциальном словенском городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. 20 января текущего года Меланья стала первой леди Америки.

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