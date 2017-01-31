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Верховный муфтий РФ призвал не будоражить тему с ношением платков девушками

Общество
31 января, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Талгат Таджуддин также указал на схожесть традиций ношения женщинами платков среди народов России
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин призвал не будоражить тему с ношением платков женщинами и девушками.

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Хиджабы в школах и вузах: за и против

"Зачем будоражить, - сказал он. - Это не какая-то религиозная принадлежность, это (ношение платка - прим. ТАСС) национальные традиции".

Он также указал на схожесть традиций ношения женщинами платков среди народов России.

"Даже у православных есть (платок), когда идут в святой храм, в церковь или в монастырь, или посещают святые места, обязательно прикрываются", - заметил верховный муфтий.

Кроме того, он призвал различать ношение платка и хиджаба. "Это частный вопрос насчет хиджаба, - продолжил он. - Хиджаб мы понимаем, когда закрывают лицо, а платок - это совершенно не хиджаб, это честь женщины, девушки".

"Мы сегодня говорили о том, что в школах преподаются основы культуры и традиционных конфессий, и назревает вопрос о преподавании нравственности", - добавил верховный муфтий.

Судебный прецедент

Глава Минобрнауки Ольга Васильева 24 января на пресс- конференции в ТАСС прокомментировала ситуацию в селе Белозерье в Мордовии, где от учительниц и учениц потребовали отказаться от ношения мусульманских платков. Министр напомнила о светском характере образования в России, высказав мнение, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере "при помощи атрибутики".

Ранее вопросы о ношении мусульманских головных платков в школах становились предметом рассмотрения Верховным судом РФ. Летом 2013 года суд отказался отменять решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам- мусульманкам ходить в платках, а в 2015 году Верховный суд признал законным запрет на ношение мусульманских головных платков в школах Мордовии.

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