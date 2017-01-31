Российские эксперты прилетят в Каир для проверки столичного аэропорта 2 февраля

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КАИР, 31 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Делегация российских экспертов прибудет в Каир для проверки столичного международного аэропорта в четверг, 2 февраля. Об этом ТАСС сообщили информированные источники в египетской столице.
По их данным, "специалисты прилетят вечером 2 февраля для инспекции второго терминала аэропорта". Собеседник агентства не уточнил, сколько времени продлится их работа здесь.
В связи с приездом экспертов из России все службы второго терминала приведены в повышенную готовность. До конца января администрация воздушной гавани обещала завершить отладку установленного там биометрического и досмотрового оборудования. В настоящее время проводится работа по составлению базы данных отпечатков персонала.
Предстоящая инспекция в каирском аэропорту, как ожидается, станет финальной перед тем, как будет поднят вопрос о сроках восстановления авиасообщения прерванного в ноябре 2015 года авиасообщения между двумя странами. Москве и Каиру еще предстоит подписать соглашение по авиабезопасности, после чего вопрос об открытии рейсов будет поставлен в практическую плоскость. В первой декаде февраля главу минавиации Египта ожидают в Москве, как полагают наблюдатели, в ходе его визита этот двусторонний документ может быть подписан.