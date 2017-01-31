Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские эксперты прилетят в Каир для проверки столичного аэропорта 2 февраля

Общество
31 января, 22:44 UTC+3 КАИР Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов
В связи с приездом экспертов из России все службы второго терминала приведены в повышенную готовность
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 31 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Делегация российских экспертов прибудет в Каир для проверки столичного международного аэропорта в четверг, 2 февраля. Об этом ТАСС сообщили  информированные источники в египетской столице.

Читайте также новости по теме:
Приостановка авиасообщения с Египтом
© Артем Геодакян/ТАСС
Отчет о проверке аэропорта Каира направлен в правительство РФ
Уральским фирмам необходимо 10 дней, чтобы наладить туры в Египет
Проверка безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха начнется 11 января

По их данным, "специалисты прилетят вечером 2 февраля для инспекции второго терминала аэропорта". Собеседник агентства не уточнил, сколько времени продлится их работа здесь.

В связи с приездом экспертов из России все службы второго терминала приведены в повышенную готовность. До конца января администрация воздушной гавани обещала завершить отладку установленного там биометрического и досмотрового оборудования. В настоящее время проводится работа по составлению базы данных отпечатков персонала.

Предстоящая инспекция в каирском аэропорту, как ожидается, станет финальной перед тем, как будет поднят вопрос о сроках восстановления авиасообщения прерванного в ноябре 2015 года авиасообщения между двумя странами. Москве и Каиру еще предстоит подписать соглашение по авиабезопасности, после чего вопрос об открытии рейсов будет поставлен в практическую плоскость. В первой декаде февраля главу минавиации Египта ожидают в Москве, как полагают наблюдатели, в ходе его визита этот двусторонний документ может быть подписан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приостановка авиасообщения с Египтом
Страны
Египет Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
3
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
4
Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе
5
Букмекеры принимают ставки 4 к 1 на то, что Трамп не досидит в Белом доме до конца года
6
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
7
Правительство Нидерландов предложило парламенту ратифицировать соглашение ЕС - Украина
Темы дня
Реклама