В Волгограде начинаются торжества в честь 74-й годовщины победы в Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Торжественные мероприятия - возложения венков к военным памятникам, встречи с ветеранами, уроки Победы - начнутся 1 февраля в Волгограде, городах и поселках региона в честь 74-й годовщины победы в Сталинградской битве.

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"Центром праздничных событий в эти дни станет город-герой Волгоград. Сегодня у мемориального комплекса в поселке Нижние Баррикады пройдет митинг памяти, в Кировском районе состоится молодежная патриотическая акция "Гвоздика на снегу", а на Аллее Героев ветераны, общественность, молодежь возложат цветы к Вечному огню в память о погибших защитниках Сталинграда", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе волгоградской мэрии.

С 1 по 3 февраля в городе на Волге пройдет более 100 праздничных мероприятий, посвященных знаковой дате в истории не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Это встречи молодежи с ветеранами, экскурсии по боевым местам, праздничные концерты, привалы с солдатской кашей. Каждого ветерана, кто по состоянию здоровья не сможет принять участие в общегородских мероприятиях, поздравят на дому представители властей, школьники, члены патриотических клубов и объединений.

Кульминацией праздника станет 2 февраля. Именно этот день 74 года назад стал победным в самом кровопролитном сражении Великой Отечественной войны. Как отметили в пресс-службе губернатора Волгоградской области, главное событие этого дня - патриотический слет "Наследники Сталинграда" - состоится в музее-заповеднике "Сталинградская битва".

На слете будут определены основные пути развития волгоградского регионального штаба движения "Юнармия". В ряды юнармейцев вступят школьники, кадеты, юные спортсмены. В рамках слета состоится подписание соглашения о сотрудничестве между молодежными организациями, направленного на совместную реализацию международных патриотических проектов.

Сталинградская битва (июль 1942 года - февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории, как, впрочем, и армии ее союзников, прежде всего, румын и венгров. Общие потери сторон в этом грандиозном сражении превысили 2 млн человек. Население оккупированных гитлеровской Германией и фашистской Италией стран Европы справедливо увидело в этой победе советского оружия неизбежность своего грядущего освобождения.