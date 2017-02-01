В России начинается пилотный проект по маркировке лекарств для защиты от контрафакта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта 1 февраля будет запущен в России. Эксперимент по маркировке лекарственных средств стартует в стране согласно постановлению правительства РФ, опубликованному 30 января.

"Готовность принять участие в пилотном проекте выразили 23 производителя лекарственных средств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибьютора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба", - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"В результате любой человек с помощью специального прибора - сканера - либо с помощью смартфона сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная продукция, а не какая-то поддельная", - отметил Медведев на совещании с вице-премьерами в минувший понедельник. Он уточнил, что "прежде, чем сделать такую систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности, ее вероятные проблемы по отдельным позициям, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка - для производителей, для дистрибьюторов, для торговой сети аптек".

По данным Росздравнадзора, в рамках эксперимента будут маркированы 60 торговых наименований, в том числе 10 лекарств для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Общий объем маркируемых с началом эксперимента препаратов составит около 10% рынка", - уточнили в ведомстве. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко считает необоснованными опасения по поводу возможности повышения цен на лекарства в связи с маркировкой.

Первый этап пилотного проекта продлится до июня 2017 года. "В течение четырех месяцев будет доработано программное обеспечение, произведена его установка на промышленном контуре и предоставлен участникам эксперимента доступ к системе", - сообщили в Росздравнадзоре.

С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов в РФ.