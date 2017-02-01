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NatGeo сравнил с Диким Западом зону незаконной добычи янтаря на Украине

Общество
1 февраля, 3:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В районе городка Дубровица орудует "янтарная мафия" и назревает экологическая катастрофа, сообщил корреспондент журнала Джон Уэндли после поездки в этот район
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Журнал National Geographic сравнил с Диким Западом времен "золотой лихорадки" районы Украины, где орудует "янтарная мафия" и назревает экологическая катастрофа. Во вторник, 31 января, он опубликовал статью, в которой корреспондент Джон Уэндли описал свои впечатления от поездки на северо-запад Украины, в район городка Дубровица.

Этот город, по его словам, - "самое сердце Дикого Запада Украины с тысячами акров (1 акр = 0,4 га) разоренных сосновых и березовых рощ, где песчаные почвы скрывают янтарь на миллионы долларов".

"Как и при всякой "золотой лихорадке" поиск полудрагоценных камней сопровождается насилием: банды соперничают за наиболее богатые участки и широко распространены утверждения по поводу того, что коррумпированные правительственные чиновники ведут битвы за территории и за контроль, - пишет автор. - 15 января люди с автоматами и гранатами напали на молодых людей в кофейне в городе Олевск, убив одного и серьезно ранив около десятка людей. Фотографии, сделанные на месте, запечатлели лужи крови и пистолеты, разбросанные на снегу".

Добыча янтаря, отмечается в статье, "ведется силами десятков тысяч бедных селян, которые незаконно снимают верхний слой почвы с помощью мощных насосов и выкапывают из рыхлой почвы коричневые комки застывшей смолы". Их руками в окрестных лесах выкопаны тысячи ям, практически уничтоживших лес.

"С одной стороны дороги несколько акров деревьев спилены для того, чтобы расчистить территорию для поисков янтаря и там возник испещренный ямами лунный пейзаж, выглядящий, как будто там оказались воронки и окопы времен первой мировой войны, - делится впечатлениями автор статьи. - С другой стороны дороги деревья наклонились под совершенно невероятными углами, поскольку там копали мелкие ямы прямо под корнями. Казалось, что по лесу пронесся торнадо".

Один из местных жителей сравнил ситуацию на янтарном прииске с "Чикаго в 1920-х годах". "Здесь город значительно меньше, а мафия - значительно хуже", - добавил он, в то время как местный врач признал, что лечил пострадавших с пулевыми ранениями, ранениями от осколков гранат и холодного оружия.

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