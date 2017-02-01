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Росавтодор: стройотряд МГУ проведет трудовой семестр на строительстве Крымского моста

Общество
1 февраля, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Студенты ознакомятся с различными этапами создания моста и подходов к нему, а также выполнят комплекс индивидуальных заданий
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Студенты стройотряда МГУ имени М.В. Ломоносова летом отправятся на Таманский полуостров, где пройдут практику на объектах возведения Крымского моста, сообщили в среду в пресс-службе Росавтодора.

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"В состав команды стройотряда МГУ попадут самые целеустремленные студенты, имеющие отличные результаты в учебе и принимающие активное участие в общественной жизни вуза. Практикантов ждет пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем", - говорится в сообщении ведомства.

Инженеры и мостостроители познакомят студентов с различными этапами создания моста и подходов к нему - от погружения свай и монтажа пролетных строений до контроля качества строительства. "Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации", - пояснили в Росавтодоре.

Ознакомиться с опытом лучших мостостроителей страны и получить уникальные профессиональные навыки на "стройке века" молодых специалистов пригласил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Инициатива была поддержана ректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктором Садовничим. "Уникальные практические навыки, полученные от лучших специалистов отрасли, работающих на строительстве Крымского моста, являются бесценным опытом для будущего кадрового резерва отрасли", - цитирует Старовойта пресс-служба Федерального дорожного агентства.

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Выбран проект строительства переправы в Крым. Инфографика ИТАР-ТАСС

В последние годы Федеральное дорожное агентство активно возрождает практику привлечения студенческих строительных отрядов на крупнейшие инфраструктурные объекты отрасли. Ранее лучших студентов профильных вузов приглашали ознакомиться с опытом строительства моста на остров Русский во Владивостоке, который был успешно возведен к саммиту АТЭС в 2012 году. Прошлым летом 87 молодых специалистов из шести университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска провели трудовой семестр на стройплощадках Крымского моста и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края. В этом году в планах Росавтодора - увеличить число привлекаемых студенческих стройотрядов, а также расширить географию объектов, на которых будет организована практика для студентов.

В МГУ строительные студенческие отряды были восстановлены в 2002 году как продолжение трудовых традиций времен СССР. Ранее столичные студенты привлекались к участию в самых масштабных и знаковых стройках страны конца прошлого века - строительству БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Московского метрополитена и т.д.

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