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Кабмин распределил 2,38 млрд руб. между 85 регионами на компенсации взносов на капремонт

Общество
1 февраля, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Для людей, достигших возраста 70 лет, компенсация составит 50%, 80 лет - 100%
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении субсидий в размере 2,83 млрд рублей бюджетам 85 субъектов России на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов гражданам старшего поколения. Об этом говорится в постановлении, опубликованного на сайте кабмина.

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"Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - говорится в сообщении

Субсидии будут рассчитываться исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений.

Для людей, достигших возраста 70 лет, компенсация составит 50%, 80 лет - 100%. Такие же размеры компенсации предусмотрены для проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%.

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