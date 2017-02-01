Депутаты Забайкалья предложат Госдуме ужесточить наказание за незаконную продажу алкоголя

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ЧИТА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края обратятся в Госдуму с предложением ужесточить наказание за торговлю алкоголем в непредназначенных для этого местах, кратно увеличив штрафы, сообщила пресс-служба краевого парламента.
"Идею увеличения штрафов за продажу спиртосодержащей продукции в местах, не отведенных для этих целей органами госвласти или местного самоуправления, высказал глава Улетовского района Сергей Савин. Улетовцы предлагают повысить штрафную планку с 1,5 до 70-100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.
По информации Савина, число торговых точек "на дому" в районе перевалило 50 - по три-пять в каждом селе. В 2016 году сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 4 тыс. литров алкогольной продукции. Между тем, максимальное наказание за нелегальную торговлю спиртным, согласно действующему законодательству, достигает 1,5 тыс. рублей. Глава района добавил, что большинство незаконных торговых точек принимают краденые вещи, а это осложняет криминальную ситуацию.
"Для ужесточения законодательства в данной сфере необходимо внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и кратно увеличить штрафы за незаконную торговлю алкогольными напитками. Подобные поправки может принять только Государственная дума. Депутаты (Заксобрания - прим. ТАСС) приняли решение в кратчайшие сроки подготовить проект законодательной инициативы в Госдуму РФ", - заключили в пресс-службе.
При этом депутат Николай Мерзликин подчеркнул, что забайкальские парламентарии рассчитывают на поддержку из других регионов.