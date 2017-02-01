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Юмашева сообщила о завершении дискуссии вокруг обвинений Михалкова в адрес "Ельцин Центра"

Общество
1 февраля, 8:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Центр продолжает работать в прежнем режиме, проводится обширная лекционно-просветительская деятельность, выставочные проекты, мастер-классы и экскурсии в музее, отметила дочь первого президента РФ
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Режиссер Никита Михалков во время осмотра экспозиции в "Ельцин Центре", 17 декабря 2016 года

Режиссер Никита Михалков во время осмотра экспозиции в "Ельцин Центре", 17 декабря 2016 года

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Дискуссия вокруг обвинений главы Союза кинематографистов Никиты Михалкова в адрес "Ельцин Центра" в Екатеринбурге завершилась. Об этом в интервью ТАСС сообщила дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

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"Честно сказать, для себя я эту историю закрыла и не очень хочу к ней возвращаться. Я в любом случае рада, что вся эта бессмысленная дискуссия закончилась. Центр продолжает работать, как и работал. У нас обширная лекционно-просветительская деятельность, выставочные проекты, мастер-классы и, конечно, разные экскурсии в музее", - сказала Юмашева.

Возникшую дискуссию вокруг "Ельцин-центра" дочь первого президента России считает "странной и какой-то кособокой".

"Никита Михалков, известный и талантливый режиссер, выступает и говорит, что ему по каким-то причинам музей не нравится. А в то же время есть много других не менее талантливых режиссеров, которые посетили музей Ельцина. Павел Лунгин, например, который является одним из авторов нашего музея, Андрей Смирнов, Павел Чухрай, Александр Сокуров... И этот список я могу еще продолжить. Им музей очень понравился. Почему вдруг мнение одного режиссера важнее мнения других?" - отметила Юмашева.

По ее словам, за первый год работы в музей Ельцина пришли более 250 тыс. человек, которые "посмотрели экспозицию и окунулись в реальную жизнь 90-х". "У них была возможность поразмышлять над историческими событиями, потому что мы, создавая экспозицию, старались не навязывать собственную точку зрения. Наоборот, мы рассказываем о фактах, знакомим со свидетельствами очевидцев, с документами, показываем артефакты того времени таким образом, чтобы посетитель сам почувствовал сложность реальной истории, составил о ней свое мнение", - подчеркнула собеседница агентства.

Дискуссия вокруг "Ельцин Центра"

Глава Союза кинематографистов Никита Михалков 9 декабря на парламентских слушаниях в Совете Федерации озвучил свою резко негативную оценку программ располагающегося в Екатеринбурге "Ельцин Центра", сказав, что "в Центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей". Поводом для его критики стал, в частности, транслирующийся в комплексе ролик об истории России. Позднее в официальном заявлении, которое распространил "Ельцин Центр", вдова первого президента РФ Наина Ельцина назвала заявление Михалкова "ложью и оскорблениями".

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17 декабря Михалков побывал в "Ельцин Центре", по итогам посещения он назвал его "грандиозным явлением", но высказал сожаление, что не был там раньше, иначе говорил бы о Центре "еще жестче". Позже Наина Ельцина заявила, что глубоко возмущена негативными высказываниями режиссера Никиты Михалкова о деятельности Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Вдова первого президента России отметила, что "Ельцин Центр" создавал большой коллектив умных, ярких, талантливых людей, искренне желающих донести правду о 1990-х годах.

"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

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