Лукашенко отметил роль главы РПЦ в сохранении духовных традиций народов Белоруссии и РФ

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МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем интронизации, отметив его роль в сохранении и приумножении духовных традиций народов Белоруссии и России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За годы вашего патриаршего служения возросла роль Русской Православной Церкви в упрочении гражданского мира и согласия, утверждении идеалов добра, справедливости и милосердия", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что благодаря мудрости, опыту и впечатляющей энергии патриарх Кирилл вносит весомый вклад в развитие межконфессионального диалога и поиск решений глобальных проблем современности. "Плоды этих неустанных трудов мы видим сегодня в сохранении и приумножении духовных традиций народов Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.