Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко отметил роль главы РПЦ в сохранении духовных традиций народов Белоруссии и РФ

Общество
1 февраля, 8:36 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, февраля. /ТАСС
Патриарх Кирилл вносит весомый вклад в "развитие межконфессионального диалога и поиск решений глобальных проблем современности", подчеркнул президент Белоруссии
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем интронизации, отметив его роль в сохранении и приумножении духовных традиций народов Белоруссии и России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Смотрите также
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх призвал христиан не поддаваться "мейнстриму общественных вкусов"

"За годы вашего патриаршего служения возросла роль Русской Православной Церкви в упрочении гражданского мира и согласия, утверждении идеалов добра, справедливости и милосердия", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что благодаря мудрости, опыту и впечатляющей энергии патриарх Кирилл вносит весомый вклад в развитие межконфессионального диалога и поиск решений глобальных проблем современности. "Плоды этих неустанных трудов мы видим сегодня в сохранении и приумножении духовных традиций народов Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх) Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Россия Белоруссия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
Темы дня
Реклама