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Петербургская епархия выступает против крестного хода в поддержку передачи Исаакия РПЦ

Общество
1 февраля, 9:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Без благословения РПЦ акция станет светским шествием, а не крестным ходом, сообщили в епархии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви (РПЦ) высказалась против крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, заявку на проведение которого подал депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом ТАСС сообщили в епархии.

"Епархия не согласовала инициативу Виталия Милонова о проведении крестного хода," - сказал собеседник агентства.

По его словам, акция может состояться, если ее разрешат городские власти, но без благословения РПЦ это будет светское шествие, а не крестный ход.

ТАСС пока не располагает комментарием Милонова в связи с решением епархии.

Заявка на проведение 11 февраля в Петербурге крестного была подана в городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 30 января. Как сообщили ТАСС в аппарате Милонова, в ней указана численность акции до 10 тыс. человек.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

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У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей. На прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство.

Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек. В минувшую субботу в Петербурге прошел митинг против передачи собора, в котором приняло участие около двух тысяч человек.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.

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