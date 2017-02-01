Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мемориальная доска в честь автора маршрута "Золотое кольцо России" появится в Суздале

Общество
1 февраля, 9:54 UTC+3
Установка доски даст старт юбилейным мероприятиям, посвященным 50-летию туристического маршрута во Владимирской области
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Установка мемориальной доски в честь автора маршрута "Золотое кольцо России" журналиста Юрия Бычкова 19 февраля даст старт юбилейным мероприятиям, посвященным 50-летию знаменитого туристического маршрута во Владимирской области, сообщила ТАСС председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Наталья Май.

Смотрите также
Вид на Стрелку при слиянии рек Которосли (слева) и Волги (справа) и Успенский кафедральный собор, Ярославль
Спрос на туры по Золотому кольцу вырос в 2016 году на 15%

"Мы хотим увековечить место, где был придуман маршрут "Золотое кольцо России", увековечить память Бычкова, который увидел этот образ, прославивший наши белокаменные памятники на весь мир", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что доска будет создана на спонсорские средства. На церемонию открытия памятного знака приглашены представители регионов, входящих в "Золотое кольцо". Кроме того, к гостям мероприятия присоединятся участники межрегиональных соревнований по лыжным гонкам "Суздальская лыжная верста".

Галерея
19 фото

Широка страна моя родная: куда поехать туристам в России

Ранее суздальские активисты выразили намерение установить знак нулевого километра "Золотого кольца" возле Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля, где, по легенде, и было впервые озвучено название популярного туристического маршрута.

Туристический маршрут "Золотое кольцо России" проходит по восьми городам ЦФО, среди которых Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Автором термина в декабре 1967 года стал журналист Юрий Бычков, который опубликовал серию очерков о старинных русских городах. По предложению Минкультуры РФ Ярославская область станет центром празднования 50-летия маршрута весной 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
Темы дня
Реклама