Мемориальная доска в честь автора маршрута "Золотое кольцо России" появится в Суздале

ВЛАДИМИР, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Установка мемориальной доски в честь автора маршрута "Золотое кольцо России" журналиста Юрия Бычкова 19 февраля даст старт юбилейным мероприятиям, посвященным 50-летию знаменитого туристического маршрута во Владимирской области, сообщила ТАСС председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Наталья Май.

"Мы хотим увековечить место, где был придуман маршрут "Золотое кольцо России", увековечить память Бычкова, который увидел этот образ, прославивший наши белокаменные памятники на весь мир", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что доска будет создана на спонсорские средства. На церемонию открытия памятного знака приглашены представители регионов, входящих в "Золотое кольцо". Кроме того, к гостям мероприятия присоединятся участники межрегиональных соревнований по лыжным гонкам "Суздальская лыжная верста".

Ранее суздальские активисты выразили намерение установить знак нулевого километра "Золотого кольца" возле Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля, где, по легенде, и было впервые озвучено название популярного туристического маршрута.

Туристический маршрут "Золотое кольцо России" проходит по восьми городам ЦФО, среди которых Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Автором термина в декабре 1967 года стал журналист Юрий Бычков, который опубликовал серию очерков о старинных русских городах. По предложению Минкультуры РФ Ярославская область станет центром празднования 50-летия маршрута весной 2017 года.