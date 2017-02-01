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Морозы на Чукотке позволили оборудовать более половины нужных ледовых переправ

Общество
1 февраля, 7:55 UTC+3
За год в Чукотском округе планируют ввести в эксплуатацию 31 ледовую переправу
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АНАДЫРЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Морозы, установившиеся на территории Чукотского округа, позволили произвести оборудование ледовых переправ. Из 31 наморожено уже 19, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Чукотскому округу.

"По данным на 1 февраля в Чукотском автономном округе действует всего 19 ледовых переправ общей протяжённостью 740 км. Два автозимника: Певек - Билибино протяжённостью 380 км; Эгвекинот - Мыс Шмидта протяжённостью 360 км. Всего на территории Чукотского автономного округа в 2017 году планируется принять в эксплуатацию 31 ледовую переправу", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни будет введено в действие ещё 11 ледовых переправ на территории городского округа Эгвекинот. Традиционно ледовые переправы и автозимники работают на Чукотке до конца апреля и используются для завоза продуктов питания, предметов первой необходимости и тяжелых грузов в отдаленные населенные пункты с ограниченным сроком навигации. Все это время сотрудники Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводят контрольные замеры толщины льда. Как только он начнет истончаться, ледовые переправы и зимники закроют. 

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