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Заксобрание Петербурга обвинило участников акции в Исаакии в оскорблении чувств верующих

Общество
1 февраля, 10:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Действия активистов были заранее спланированы, "чтобы сорвать богослужение", отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга просит губернатора города Георгия Полтавченко привлечь к ответственности противников передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которые провели в нем акцию протеста в минувшую субботу, 28 января. За обращение к губернатору проголосовали 39 из 50 парламентариев.

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"Это вопиющий случай в православном храме, это действие не только вне закона, но и всяких моральных норм. Не вызывает сомнение, что их действия были заранее спланированы, чтобы сорвать богослужение либо в рамках уголовного права нарушить общественный порядок и оскорбить чувства верующих", - сказал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, представляя документ.

В обращении группа депутатов "Единой России" и ЛДПР просит губернатора провести проверку по факту проведения акции в стенах Исаакия, а также провести проверку работы сотрудников музея, "фактически поощрявших проведение акции".

Как сообщалось, 28 января около 30 противников передачи Исаакия РПЦ после стихийного митинга на Марсовом поле прошли в здание собора и провели акцию протеста, составив из отдельных букв на листах бумаги надпись "Музей - городу". Полиция не вмешивалась в произошедшее, никто не был задержан.

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