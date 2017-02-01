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На Кубани планируют организовать морское сообщение между станицей Тамань и городом Керчь

Общество
1 февраля, 12:14 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 1, февраля. /ТАСС
Ожидается, что данный маршрут вызовет особый интерес именно у туристов
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КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа с участием сотрудников администрации Темрюкского района Краснодарского края оценила состояние причалов, которые в будущем могут потребоваться для организации морского сообщения между станицей Тамань (Кубань) и городом Керчь (Крым). Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

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"Рабочая группа оценила состояние причалов в станице Тамани, поселках Приморском и Сенном. Планируется поставить на линию три судна вместимостью до 150 человек. Сообщение будет действовать с мая по октябрь, то есть во время курортного сезона. Ожидается, что именно у туристов данный маршрут вызовет особый интерес", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС автор проекта по организации морского сообщения, генеральный директор "Судоходной компании "Боспор Шиппинг" Николай Чепель, стоимость проекта составляет ориентировочно 50 млн рублей. Маршрут ориентировочно будет проложен от причала яхт-клуба "Арго" в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в городе Керчи. "Мы туда (в проект - прим. ТАСС) уже вложили 25 млн рублей, еще столько же нужно. Турпоток (ориентировочно составит) 134 тысячи человек. Это будут туристы и школьники", - пояснил Чепель.

По его словам, инвестпроект готов, но сроки его реализации пока не определены. Через неделю предложение будет представлено руководству Федерального агентства морского и речного транспорта.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позднее Минтранс РФ предложил закупить в лизинг суда для возобновления круизов. Такая модель круизного сообщения, по замыслу чиновников, станет прибыльной при загрузке в более 750 пассажиров на рейс, однако в первые годы планируется, что на каждый рейс будет приходиться порядка 500 пассажиров.

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