На Кубани планируют организовать морское сообщение между станицей Тамань и городом Керчь

Колобков: РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца годаСпорт 1 февраля, 12:54
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в ДонбассеМеждународная панорама 1 февраля, 12:46
Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира WTA в ПетербургеСпорт 1 февраля, 12:45
Малое предприятие из Мордовии стало поставщиком электроламп для АК "АЛРОСА"Банк историй успеха 1 февраля, 12:41
Эксперт: нападки Фуркада на Логинова могут быть связаны с его желанием заняться политикойСпорт 1 февраля, 12:41
РЖД в 2016 году увеличили чистую прибыль по РСБУ в 20 раз, до 6,5 млрд руб.Экономика и бизнес 1 февраля, 12:34
Легкоатлетка Кривошапка оспорит в суде дисквалификацию за допингСпорт 1 февраля, 12:34
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возрастЭкономика и бизнес 1 февраля, 12:33
Собянин: качество школьного образования в Москве улучшилось в два раза за пять летМосква 1 февраля, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа с участием сотрудников администрации Темрюкского района Краснодарского края оценила состояние причалов, которые в будущем могут потребоваться для организации морского сообщения между станицей Тамань (Кубань) и городом Керчь (Крым). Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
"Рабочая группа оценила состояние причалов в станице Тамани, поселках Приморском и Сенном. Планируется поставить на линию три судна вместимостью до 150 человек. Сообщение будет действовать с мая по октябрь, то есть во время курортного сезона. Ожидается, что именно у туристов данный маршрут вызовет особый интерес", - говорится в сообщении.
Как уточнил ТАСС автор проекта по организации морского сообщения, генеральный директор "Судоходной компании "Боспор Шиппинг" Николай Чепель, стоимость проекта составляет ориентировочно 50 млн рублей. Маршрут ориентировочно будет проложен от причала яхт-клуба "Арго" в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в городе Керчи. "Мы туда (в проект - прим. ТАСС) уже вложили 25 млн рублей, еще столько же нужно. Турпоток (ориентировочно составит) 134 тысячи человек. Это будут туристы и школьники", - пояснил Чепель.
По его словам, инвестпроект готов, но сроки его реализации пока не определены. Через неделю предложение будет представлено руководству Федерального агентства морского и речного транспорта.
На заседании президиума Госсовета 15 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позднее Минтранс РФ предложил закупить в лизинг суда для возобновления круизов. Такая модель круизного сообщения, по замыслу чиновников, станет прибыльной при загрузке в более 750 пассажиров на рейс, однако в первые годы планируется, что на каждый рейс будет приходиться порядка 500 пассажиров.