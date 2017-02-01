Депутатов Петербурга могут ограничить в правах после митинга против передачи Исаакия РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, требующие у местных парламентариев согласования встреч с избирателями в форме публичных мероприятий. За внесенный "Единой Россией" документ проголосовали 39 из 50 депутатов. Поводом стало проведение в Петербурге двух массовых акций протеста против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ в виде встречи с депутатами.

"Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя", - сказал глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Александр Тетердинко, представляя документ. Он добавил, что его коллеги по петербургскому парламенту из оппозиционных фракций, используя недоработку закона, 28 января фактически провели стихийный митинг, в котором приняли участие около двух тысяч человек.

В случае вступления поправок в силу встречи депутатов с избирателями будут регулироваться ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и аналогичным местным законом, то есть потребуют согласования с городскими властями.

13 и 28 января в виде встреч с депутатами в Петербурге прошли две акции против передачи Исаакия. Во втором случае такой формат был выбран, поскольку власти города отказались согласовать проведение митинга протеста.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей. На прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство. Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.