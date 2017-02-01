Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутатов Петербурга могут ограничить в правах после митинга против передачи Исаакия РПЦ

Общество
1 февраля, 12:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Стихийная акция в стенах собора была проведена под видом встречи с депутатам, заявил глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Александр Тетердинко
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, требующие у местных парламентариев согласования встреч с избирателями в форме публичных мероприятий. За внесенный "Единой Россией" документ проголосовали 39 из 50 депутатов. Поводом стало проведение в Петербурге двух массовых акций протеста против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ в виде встречи с депутатами.

Смотрите также
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров

"Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя", - сказал глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Александр Тетердинко, представляя документ. Он добавил, что его коллеги по петербургскому парламенту из оппозиционных фракций, используя недоработку закона, 28 января фактически провели стихийный митинг, в котором приняли участие около двух тысяч человек.

В случае вступления поправок в силу встречи депутатов с избирателями будут регулироваться ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и аналогичным местным законом, то есть потребуют согласования с городскими властями.

13 и 28 января в виде встреч с депутатами в Петербурге прошли две акции против передачи Исаакия. Во втором случае такой формат был выбран, поскольку власти города отказались согласовать проведение митинга протеста.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

Смотрите также

Заксобрание Петербурга обвинило участников акции в Исаакии в оскорблении чувств верующих
Власти Петербурга пока не обсуждают сокращения сотрудников музея "Исаакиевский собор"
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ

У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей. На прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство. Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
3
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
4
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
5
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
6
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
7
Юрий Чайка: каждому воздастся!
Темы дня
Реклама