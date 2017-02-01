Власти Москвы будут наказывать автомобилистов с "номерами-магнитами"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы будут бороться с "номерами-магнитами", с помощью которых водители пытаются избежать штрафов за неоплаченную парковку. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Это ручная работа, но мы будем это делать", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"У нас стоят камеры на прямых участках дороги, например, на Бульварном кольце. Там есть стационарные камеры, которые считывают номера в режиме реального времени. Когда он подъезжает, мы видим настоящий номер, потом, когда он уезжает, мы снова видим номер. Два снимка склеиваются, и мы наказываем таких водителей", - пояснил Ликсутов.

Он также отметил, что за сутки за превышение скорости и выезд на встречную полосу наказывают 30-35 тысяч водителей. По мнению заммэра, "это очень плохой показатель".

Ранее в Москве появились мошенники, продающие "номера-магниты", которые крепятся поверх настоящих автомобильных номеров и якобы помогают избежать штрафа за неуплату парковки.