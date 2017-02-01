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Милонов готов отказаться от крестного хода за передачу Исаакия церкви, если РПЦ против

Общество
1 февраля, 13:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, февраля. /ТАСС
По словам депутата Госдуиы, крестный ход был бы приемлемой и не политической формой участия верующих в передача собора
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов готов отказаться от проведения в Петербурге крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), если церковь будет против. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Это было предложение от многих общественных организаций, но если нет благословения, значит, не будем проводить ничего", - сказал Милонов.

По его словам, крестный ход был бы приемлемой и не политической формой участия верующих в передача собора. "Я несколько удивлен этими митингами с 20 людьми, которые стоят за передачу собора, против тысячи протестующих. Мы не должны втягиваться в эту риторику политической борьбы, поэтому крестный ход был бы замечательной идеей", - пояснил депутат.

Как сообщалось ранее сегодня, Санкт-Петербургская епархия высказалась против проведения крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которую подал Милонов.

Заявка на проведение 11 февраля в Петербурге крестного хода численностью до до 10 тыс. человек. была подана в городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 30 января.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей. На прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство.

Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек. В минувшую субботу в Петербурге прошел митинг против передачи собора, в котором приняло участие около двух тысяч человек.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.

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