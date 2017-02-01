Милонов готов отказаться от крестного хода за передачу Исаакия церкви, если РПЦ против

Вайсфельд: игра в сборной должна помочь Капризову и Арзамасцеву по возвращению в клубСпорт 1 февраля, 14:37
Борис Ротенберг: санкции не влияют на планы SMP RacingСпорт 1 февраля, 14:32
Последствия обстрела в ДонецкеМеждународная панорама 1 февраля, 14:30
Данько избран председателем исполкома Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 14:28
"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского судаЭкономика и бизнес 1 февраля, 14:24
Бывший чемпион UFC Вердум провел тренировку с детьми КадыроваСпорт 1 февраля, 14:24
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок СловакииСпорт 1 февраля, 14:21
Путин подарил патриарху Кириллу сборник литографий о крепостях и монастырях РоссииОбщество 1 февраля, 14:19
Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграцииМеждународная панорама 1 февраля, 14:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов готов отказаться от проведения в Петербурге крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), если церковь будет против. Об этом он сообщил ТАСС.
"Это было предложение от многих общественных организаций, но если нет благословения, значит, не будем проводить ничего", - сказал Милонов.
По его словам, крестный ход был бы приемлемой и не политической формой участия верующих в передача собора. "Я несколько удивлен этими митингами с 20 людьми, которые стоят за передачу собора, против тысячи протестующих. Мы не должны втягиваться в эту риторику политической борьбы, поэтому крестный ход был бы замечательной идеей", - пояснил депутат.
Как сообщалось ранее сегодня, Санкт-Петербургская епархия высказалась против проведения крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которую подал Милонов.
Заявка на проведение 11 февраля в Петербурге крестного хода численностью до до 10 тыс. человек. была подана в городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 30 января.
В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.
У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей. На прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство.
Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек. В минувшую субботу в Петербурге прошел митинг против передачи собора, в котором приняло участие около двух тысяч человек.
Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.