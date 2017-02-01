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Суд отказался принять иск Трунова о признании недействующим кодекса адвокатской этики

Общество
1 февраля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
По мнению адвоката, кодексу необходима правовая и антикоррупционная экспертиза
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказал юристу Игорю Трунову в принятии к рассмотрению иска о признании недействующим Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

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"Суд отказал в принятии искового заявления Трунова Игоря Леонидовича о признании недействующим Кодекса профессиональной этики адвоката в связи с тем, что данный вопрос не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства", - сказала она.

В иске Трунов просил суд признать Кодекс профессиональной этики адвоката недействующим и не имеющим юридической силы с момента его принятия, то есть с 31 января 2003 года. По его мнению, "бессистемное и бесконтрольное внесение поправок в КПЭА сделало его крайне противоречивым актом, позволяющим привлекать к ответственности адвокатов за действия, не связанные с профессиональными обязанностями". Кодексу, считает юрист, необходима как правовая экспертиза соответствия законодательству РФ, так и антикоррупционная.

Как отмечается в иске, нормы КПЭА не соответствуют принципу правовой определенности, допускают возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведут к произволу и коррупции. Кроме того, органы управления адвокатским сообществом произвольно выходят за рамки, установленные законодательством.

Адвокатская палата Московской области в сентябре 2016 года лишила Трунова статуса адвоката за нарушение им норм профессиональной этики. 30 декабря Лефортовский суд Москвы отменил это решение и вернул Трунову статус адвоката. Адвокатская палата намерена обжаловать это решение.

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Трунов, Игорь Леонидович
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