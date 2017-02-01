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ТАСС стал самым цитируемым информационным агентством России в 2016 году

Общество
1 февраля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Индекс цитируемости агентства составил 169 837,03
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в российских СМИ среди информационных агентств в 2016 году. Об этом сообщается на сайте компании "Медиалогия".

Агентство заняло первое место в рейтинге с индексом цитируемости (ИЦ) - 169 837,03. Следом идут "РИА Новости" (ИЦ 152 789,91), "Интерфакс" (ИЦ 94 125,16), Rambler News Service (ИЦ 5 298,01), а замыкает пятерку "НСН" (ИЦ 3 580,21).

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Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 37,5 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Среди газет первое место в рейтинге занимает "Коммерсантъ" (ИЦ 34 168,08), второе - "Известия" (ИЦ 21 751,76) и замыкает тройку лидеров газета "Ведомости" (ИЦ 20 338,76). В других категориях лидерами года стали Forbes (журналы, ИЦ 7 573,81), Life.ru (интернет-ресурсы, ИЦ 24 638,43), "Говорит Москва" (радио, ИЦ 4 529,56). Самым цитируемым ТВ-каналом стала "Россия 24" (ИЦ 8 920,16).

"Медиалогия" более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости СМИ. При этом публиковать данные по цитируемости информагентств компания стала только с октября 2015 года, и с этого момента ТАСС является неизменным лидером рейтинга.

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