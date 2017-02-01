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СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова

Общество
1 февраля, 14:59 дата обновления: 1 февраля, 16:09 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский
Остров используется ВМС Таиланда для тренировочных стрельб
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© AP Photo/Dake Kang

БАНГКОК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. ВМС Таиланда вынуждены были выдворить группу русскоговорящих туристов, состоящую примерно из 200 человек, с территории острова Рин в Сиамском заливе, которая закрыта для свободного посещения.

Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, туристов на острове, расположенном всего в 20 км от популярной у иностранцев Паттайи, обнаружили военные моряки. Отдыхающие плавали, играли на пляже в волейбол, загорали.

Военные вынуждены были отдать приказ туристам покинуть остров и сопроводили судно, на котором они прибыли, на материк. По прибытии капитана и шкипера лодки доставили в полицию. Туристы же смогли беспрепятственно продолжить свой отдых.

Остров Рин необитаем и значится во многих туристических маршрутах, несмотря на то что официально его территория закрыта для свободного посещения. ВМС Таиланда используют его для тренировочных целей. На острове проводятся стрельбы.

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