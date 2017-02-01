СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова

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БАНГКОК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. ВМС Таиланда вынуждены были выдворить группу русскоговорящих туристов, состоящую примерно из 200 человек, с территории острова Рин в Сиамском заливе, которая закрыта для свободного посещения.
Об этом сообщил телеканал Thai PBS.
По его данным, туристов на острове, расположенном всего в 20 км от популярной у иностранцев Паттайи, обнаружили военные моряки. Отдыхающие плавали, играли на пляже в волейбол, загорали.
Военные вынуждены были отдать приказ туристам покинуть остров и сопроводили судно, на котором они прибыли, на материк. По прибытии капитана и шкипера лодки доставили в полицию. Туристы же смогли беспрепятственно продолжить свой отдых.
Остров Рин необитаем и значится во многих туристических маршрутах, несмотря на то что официально его территория закрыта для свободного посещения. ВМС Таиланда используют его для тренировочных целей. На острове проводятся стрельбы.
A tour boat seized for bring foreign tourists to an off-limit island off Sattahip https://t.co/jQrEycMAz0 pic.twitter.com/2RyuGXE9WH— ThaiPBS English News (@ThaipbsEngNews) 1 февраля 2017 г.