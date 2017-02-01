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РФ вошла в число стран с наибольшим риском, связанным со старением населения

Общество
1 февраля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Так, по расчетам агентства Bloomberg, в России на одного пенсионера приходится 2,4 работника
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Агентство Bloomberg включило Россию в список стран с наибольшим риском, связанным со старением населения, на основе показателя Bloomberg Sunset Index. Данный перечень опубликован  на сайте агентства.

Всего в список вошли 178 стран. Значение показателя, на основе которого составлялся рейтинг, представляет собой соотношение числа пенсионеров и числа трудоспособного населения. В отличие от традиционно используемого в подобных расчетах усредненного пенсионного возраста, который составляет 65 лет, Bloomberg ориентировался на возраст выхода на пенсию мужчин и женщин в каждой отдельно взятой стране.

Так, по расчетам агентства, в России на одного пенсионера приходится 2,4 работника. При том отмечается, что при расчете этого показателя с учетом усредненного пенсионного возраста в 65 лет, его значение составляет 5,1.

Среди стран с самым низким соотношением числа пенсионеров и числа трудоспособного населения также оказались Франция (2,2), Сингапур (2,2), Мальта (2,3), Белоруссия (2,3), Шри-Ланка (2,3), Япония (2,3) Греция (2,5), Болгария (2,6) и Таиланд (2,6).

В КНР данный показатель составляет 3,5, в США - 4,4, Колумбии - 4,5, Нигерии - 4,8, Венесуэле - 5,1, Уганде - 9.

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