Суд в закрытом режиме рассмотрит иск семьи Дель о возвращении им приемных детей

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Михаила и Светланы Дель, требующих вернуть изъятых у них органами опеки 10 приемных детей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
"Суд будет рассматривать иск в закрытом режиме", - сказал адвокат супругов Иван Павлов.
В среду проходит досудебная подготовка по делу, суд должен назначить дату рассмотрения иска по существу. Мать детей и ее адвокаты просят признать незаконными действия органов опеки и полицейских, а также вернуть им детей.
13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.
Управление Следственного комитет РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.
В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.