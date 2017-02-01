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Суд 8 февраля начнет слушания по иску семьи Дель о возвращении им приемных детей

Общество
1 февраля, 16:00 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Заседание состоится в 12:00 мск
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы 8 февраля начнет слушания по существу иска Михаила и Светланы Дель, требующих вернуть изъятых у них органами опеки 10 приемных детей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд 8 февраля начнет рассмотрение иска семьи Дель по существу. Заседание состоится в 12:00", - сказал адвокат Иван Павлов.

Досудебная подготовка по иску прошла 1 февраля. По словам адвоката, ответчики представили свои возражения, а также документы, которые сторона защиты запрашивала с января.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитет РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.

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