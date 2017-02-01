Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьян

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру, написанную накануне 1981 года. Тогда министру было 30 лет, и была другая общественно-политическая ситуация, реалии которой также отражены в стихах.

Сама публикация посвящена наступившему 2017 году Красного петуха.

В стихотворении Лавров делится своими ощущениями и откровенно излагает впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.

Речь идет, в том числе, про завершившуюся "обезьянью пятилетку", при этом, как замечает будущий министр, "виноваты во всем обезьяны, только спрос небольшой с обезьян".

В новом же году, указывает Лавров, "...мы за родную державу / Постоим, как всегда, не за страх. / Завоюем желанную славу / Мы в лихих петушиных боях". Дипломат выражает уверенность: "Никаким петухам и цесаркам / Не удастся пустить нас на дно".

Лавров предвидит в наступающем 1981 году трудности и не исключает довольно негативного развития событий: "Будем в новом году петушиться, / Будем в песнях пускать петухов. / Может, красный петух порезвится / Всласть над крышами наших домов".

По отношению к ушедшему году он тоже довольно критичен: "Вся страна затаилась с опаской, / Ожидая, что будут опять / Не победы, а крах и фиаско, / Не прогресс, а движение вспять".

А некоторые строки, с учетом исторической обстановки в конце 1980-го года, звучат весьма неоднозначно: "Петушиная грудь вся в наградах. / Кукареканья, перья да пух… / Дай-то бог, в этот год кого надо / Клюнет жареный в спину петух".

Накануне публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook назвала стихи Лаврова "бомбой".

Проводы года Обезьяны и встреча года Петуха Может быть, я слегка уже пьяный, И рука не тверда на струне. Надо выпить за год Обезьяны Поскорей, пока память при мне. Прошлый год на расправу был скорым — Погибали поэты, певцы, Президенты, премьеры, вахтеры — Все подряд отдавали концы. Не щадил он ни рангов, ни званий — Все равны, коль ногами вперед. Говорили, что год обезьяний Как зловещий в анналы войдет. Вся страна затаилась с опаской, Ожидая, что будут опять Не победы, а крах и фиаско, Не прогресс, а движение вспять. В этот год не родился картофель, Ели брюкву — и то хорошо. На червонцах поморщился профиль И разменной монетой пошел. Хлеба нет — повалило ненастье, Задолжали мы за рубежом… Долг огромный, и долг этот красен Кровью с потом, а не платежом. Нет просвета — сплошные изъяны, Обложил непроглядный туман. Виноваты во всем обезьяны, Только спрос небольшой с обезьян. Если логике следовать этой, То придется смиренно признать: Обезьяньей была пятилетка… Только как же столетье назвать? Ну а мы? Если спросят — нормально. Жизнь идет, вот и кончился год. И веселым он был, и печальным — Как любое движенье вперед. В среднем поровну слез и улыбок. Год как год — ничего не отнять. Разве только чуть больше ошибок Довелось в этот год совершать. Почему-то китайским аршином Стало модно года измерять. Говорят, новый год — петушиный. Это что же, опять куковать? Будем в новом году петушиться, Будем в песнях пускать петухов. Может, красный петух порезвится Всласть над крышами наших домов. Видно, будет значительно проще Петухам в этот год кур топтать, Но при этом, наверное, в ощип Им придется самим попадать. Петушиная грудь вся в наградах. Кукареканья, перья да пух… Дай-то бог, в этот год кого надо Клюнет жареный в спину петух. Ну а мы за родную державу Постоим, как всегда, не за страх. Завоюем желанную славу Мы в лихих петушиных боях. В общем, будет, видать, не подарком Этот год. Только нам все равно. Никаким петухам и цесаркам Не удастся пустить нас на дно. Будем жить. Год не может быть лишним. И признаемся как на духу: Надо выпить. За нас. С наступившим. Не забудьте налить петуху. 31 декабря 1980 года