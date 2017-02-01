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Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьян

Общество
1 февраля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В своем стихотворении российский министр откровенно излагает впечатления от ушедшего 1980-го года и ожидания от 1981-го
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Материал из 1 страницы
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру, написанную накануне 1981 года. Тогда министру было 30 лет, и была другая общественно-политическая ситуация, реалии которой также отражены в стихах.

Сама публикация посвящена наступившему 2017 году Красного петуха.

В стихотворении Лавров делится своими ощущениями и откровенно излагает впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.

Речь идет, в том числе, про завершившуюся "обезьянью пятилетку", при этом, как замечает будущий министр, "виноваты во всем обезьяны, только спрос небольшой с обезьян".

В новом же году, указывает Лавров, "...мы за родную державу / Постоим, как всегда, не за страх. / Завоюем желанную славу / Мы в лихих петушиных боях". Дипломат выражает уверенность: "Никаким петухам и цесаркам / Не удастся пустить нас на дно".

Лавров предвидит в наступающем 1981 году трудности и не исключает довольно негативного развития событий: "Будем в новом году петушиться, / Будем в песнях пускать петухов. / Может, красный петух порезвится / Всласть над крышами наших домов".

По отношению к ушедшему году он тоже довольно критичен: "Вся страна затаилась с опаской, / Ожидая, что будут опять / Не победы, а крах и фиаско, / Не прогресс, а движение вспять".

А некоторые строки, с учетом исторической обстановки в конце 1980-го года, звучат весьма неоднозначно: "Петушиная грудь вся в наградах. / Кукареканья, перья да пух… / Дай-то бог, в этот год кого надо / Клюнет жареный в спину петух".

Накануне публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook назвала стихи Лаврова "бомбой".

Проводы года Обезьяны и встреча года Петуха
Может быть, я слегка уже пьяный,
И рука не тверда на струне.
Надо выпить за год Обезьяны
Поскорей, пока память при мне.
 
Прошлый год на расправу был скорым —
Погибали поэты, певцы,
Президенты, премьеры, вахтеры —
Все подряд отдавали концы.
 
Не щадил он ни рангов, ни званий —
Все равны, коль ногами вперед.
Говорили, что год обезьяний
Как зловещий в анналы войдет.
 
Вся страна затаилась с опаской,
Ожидая, что будут опять
Не победы, а крах и фиаско,
Не прогресс, а движение вспять.
 
В этот год не родился картофель,
Ели брюкву — и то хорошо.
На червонцах поморщился профиль
И разменной монетой пошел.
 
Хлеба нет — повалило ненастье,
Задолжали мы за рубежом…
Долг огромный, и долг этот красен
Кровью с потом, а не платежом.
 
Нет просвета — сплошные изъяны,
Обложил непроглядный туман.
Виноваты во всем обезьяны,
Только спрос небольшой с обезьян.
 
Если логике следовать этой,
То придется смиренно признать:
Обезьяньей была пятилетка…
Только как же столетье назвать?
 
Ну а мы? Если спросят — нормально.
Жизнь идет, вот и кончился год.
И веселым он был, и печальным —
Как любое движенье вперед.
 
В среднем поровну слез и улыбок.
Год как год — ничего не отнять.
Разве только чуть больше ошибок
Довелось в этот год совершать.
 
Почему-то китайским аршином
Стало модно года измерять.
Говорят, новый год — петушиный.
Это что же, опять куковать?
 
Будем в новом году петушиться,
Будем в песнях пускать петухов.
Может, красный петух порезвится
Всласть над крышами наших домов.
 
Видно, будет значительно проще
Петухам в этот год кур топтать,
Но при этом, наверное, в ощип
Им придется самим попадать.
 
Петушиная грудь вся в наградах.
Кукареканья, перья да пух…
Дай-то бог, в этот год кого надо
Клюнет жареный в спину петух.
 
Ну а мы за родную державу
Постоим, как всегда, не за страх.
Завоюем желанную славу
Мы в лихих петушиных боях.
 
В общем, будет, видать, не подарком
Этот год. Только нам все равно.
Никаким петухам и цесаркам
Не удастся пустить нас на дно.
 
Будем жить. Год не может быть лишним.
И признаемся как на духу:
Надо выпить. За нас. С наступившим.
Не забудьте налить петуху.
 
31 декабря 1980 года

 

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