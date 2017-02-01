Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьян

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру, написанную накануне 1981 года. Тогда министру было 30 лет, и была другая общественно-политическая ситуация, реалии которой также отражены в стихах.
Сама публикация посвящена наступившему 2017 году Красного петуха.
В стихотворении Лавров делится своими ощущениями и откровенно излагает впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.
Речь идет, в том числе, про завершившуюся "обезьянью пятилетку", при этом, как замечает будущий министр, "виноваты во всем обезьяны, только спрос небольшой с обезьян".
В новом же году, указывает Лавров, "...мы за родную державу / Постоим, как всегда, не за страх. / Завоюем желанную славу / Мы в лихих петушиных боях". Дипломат выражает уверенность: "Никаким петухам и цесаркам / Не удастся пустить нас на дно".
Лавров предвидит в наступающем 1981 году трудности и не исключает довольно негативного развития событий: "Будем в новом году петушиться, / Будем в песнях пускать петухов. / Может, красный петух порезвится / Всласть над крышами наших домов".
По отношению к ушедшему году он тоже довольно критичен: "Вся страна затаилась с опаской, / Ожидая, что будут опять / Не победы, а крах и фиаско, / Не прогресс, а движение вспять".
А некоторые строки, с учетом исторической обстановки в конце 1980-го года, звучат весьма неоднозначно: "Петушиная грудь вся в наградах. / Кукареканья, перья да пух… / Дай-то бог, в этот год кого надо / Клюнет жареный в спину петух".
Накануне публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook назвала стихи Лаврова "бомбой".