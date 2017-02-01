Медведев лично поздравил патриарха Кирилла с восьмой годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал в храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла с восьмой годовщиной интронизации. Он преподнес предстоятелю РПЦ букет белых роз и поздравил патриарха Кирилла.

"Дистанция огромная (8 лет с момента интронизации), и сделано немало", - сказал Медведев, обращаясь к патриарху.

В ответном слове патриарх Кирилл сравнил годы своего патриаршего служения со школьным обучением, "как с первого по восьмой класс" - "целая жизнь". "Со временем, конечно, быстрее идут годы, поэтому такое впечатление, что все это произошло как будто вчера. Но когда начинаешь мысленно перелистывать эти страницы, то понимаешь, что это - большая дистанция", - сказал патриарх.

Премьер-министр высоко оценил диалог государства и Русской православной церкви как самой крупной в России.

Патриарх Кирилл вручил Медведеву альбом с фотографиями новых храмов Москвы.