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МВД решает вопрос о послаблении условий въезда в РФ для граждан Молдавии

Общество
1 февраля, 16:43 дата обновления: 1 февраля, 17:16 UTC+3
Данные изменения могут затронуть мигрантов, которым был запрещен въезд за нарушение миграционного законодательства
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. МВД РФ прорабатывает вопрос с заинтересованными ведомствами о послаблении условий въезда на территорию России для молдавских мигрантов, которым за миграционные нарушения въезд был запрещен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"В настоящее время вопрос о возможности послабления ограничительных мер в отношении указанных иностранных граждан прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами", - ответили на запрос ТАСС в пресс-центре МВД, не сообщив других подробностей.

Миграционный вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Москве 17 января встречи президента РФ Владимира Путина с молдавским коллегой Игорем Додоном.

По словам президента Молдавии, на сегодняшний день в России официально работает порядка 500 тыс. молдавских граждан. При этом несколько десятков тысяч молдаван не могут въехать на территорию РФ из-за совершенных ранее разного рода нарушений, в том числе миграционных.

Ранее президент Молдавии заявлял, что в России трудятся около 800 тыс. молдавских мигрантов, что составляет почти четверть населения страны. По его словам, ежегодно они пересылают на родину миллиарды долларов, которые помогают удерживать на плаву экономику Молдавии.

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Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
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