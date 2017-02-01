МВД решает вопрос о послаблении условий въезда в РФ для граждан Молдавии

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. МВД РФ прорабатывает вопрос с заинтересованными ведомствами о послаблении условий въезда на территорию России для молдавских мигрантов, которым за миграционные нарушения въезд был запрещен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.
"В настоящее время вопрос о возможности послабления ограничительных мер в отношении указанных иностранных граждан прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами", - ответили на запрос ТАСС в пресс-центре МВД, не сообщив других подробностей.
Миграционный вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Москве 17 января встречи президента РФ Владимира Путина с молдавским коллегой Игорем Додоном.
По словам президента Молдавии, на сегодняшний день в России официально работает порядка 500 тыс. молдавских граждан. При этом несколько десятков тысяч молдаван не могут въехать на территорию РФ из-за совершенных ранее разного рода нарушений, в том числе миграционных.
Ранее президент Молдавии заявлял, что в России трудятся около 800 тыс. молдавских мигрантов, что составляет почти четверть населения страны. По его словам, ежегодно они пересылают на родину миллиарды долларов, которые помогают удерживать на плаву экономику Молдавии.