В Архангельской области в Год экологии сосредоточатся на защите Арктики и лесов

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Презентация мероприятий, посвященных Году экологии, прошла 1 февраля в Архангельске. Основной упор в регионе сделают на защите лесов и арктической зоны.

"Уверен, что жители Поморья не останутся равнодушными и будут принимать активное участие в этом событии", - сказал на открытии заседания губернатор региона Игорь Орлов.

Одним из самых важных направлений министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин назвал лесовосстановление. Архангельская область занимает второе место в стране после Иркутской области по размеру восстановления лесов. "В 2016 году объем лесовосстановления в регионе - 63,5 тыс. га. Все, что срубили, должно быть восстановлено", - заявил министр.

По словам Доронина, большое внимание будет уделено образовательным проектам. План мероприятий разрабатывался с учетом предложений общественных организаций, муниципалитетов, промышленных предприятий.

Приоритет - Арктике

Еще одно направление Года экологии в Архангельской области - арктическое. Центральным мероприятием станет рейс Арктического плавучего университета (АПУ). АПУ - это совместный проект Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и Северного УГМС. Студенты, преподаватели и ученые из различных вузов страны и мира в ходе рейсов на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" проводят исследования в арктических морях.

"В этом году рейс запланирован на архипелаг Земля Франца-Иосифа, в ходе него будут проведены исследования по климату Арктики, океанологические, исторические, экологические исследования", - сообщила ректор САФУ Елена Кудряшова.

Директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская рассказала, что с начала года уже проведено 118 заповедных уроков, в которых приняли участие 2,5 тыс. школьников. Эти уроки, на которых рассказывается об особо охраняемых природных территориях страны, будут проходить в течение всего года. Их будут проводить и другие национальные парки региона.

Год экологии в регионе поддерживают и крупные предприятия области. Так, начальник отдела экологии ЗАО "Лесозавод 25" Ксения Мальцева сообщила, что в 2017 году предприятие планирует строительство водогрейной котельной на кородревесных отходах. "Котлы будут оборудованы системой, которая поможет минимизировать выбросы в атмосферу", - пояснила она. Кроме того, будет внедрена линия сухой сортировки лесоматериалов, в результате будет полностью прекращен сброс загрязняющих веществ в протоку Маймаксу бассейна Северной Двины.

Год экологии в России

Год экологии пройдет в России второй раз за последние пять лет. Впервые он проводился в 2013 году. К основным его итогам можно отнести закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, создание двух новых национальных парков - "Беригиния" на Чукотке и "Онежское Поморье" в Архангельской области.

Правительство утвердило "Лесную конституцию" - основы госполитики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а президент России Владимир Путин подписал в 2013 году поправки, ужесточающие наказание за оборот и добычу особо ценных видов животных. Кроме того, был принят закон, разрешающий понижать охранный статус природоохранных территорий из заповедников в национальные парки, но так и не были приняты поправки в закон "Об отходах производства и потребления".

Финансирование Года экологии-2017 превысит 347 млрд рублей. Одним из ключевых компонентов создаваемой отрасли по обращению с отходами должен был стать переход всех регионов на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора с 1 января 2017 года. Для этого к осени 2016 года все регионы должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Такие схемы должны были включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.