Последний из депутатов прошлого созыва освободит служебное жилье

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Последний из депутатов Госдумы шестого созыва Михаил Заполев, незаконно занимавший служебное жилье в Москве почти два месяца и обещавший покинуть его, задержится в квартире еще на сутки. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "Заполев уедет в четверг, у него билет на утренний поезд".

По словам представителя Управделами, если бывший парламентарий сдержит слово, то из суда будет отозван иск о его принудительном выселении. Однако экс-депутату придется вернуть долг не только за коммунальные услуги, но и за аренду жилья сверх срока.

Служебное жилье в доме на улице Улофа Пальме предоставляется иногородним парламентариям на время их полномочий. Депутаты Госдумы шестого созыва, не избранные в следующий состав, должны были уехать из служебных квартир до 4 декабря 2016. Не сделали этого 14 человек, против них были поданы иски в суд, часть которых уже отозвана, поскольку жилье освобождено. Еще восемь исков планируется отозвать на заседании Никулинского районного суда 6 февраля.

Опоздание с отъездом обойдется всем 14 экс-депутатам примерно в 200 тысяч рублей, сказала Крылова, уточнив, что в эту сумму входят оплата коммунальных услуг и аренда жилья сверх срока.