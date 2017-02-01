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В Заполярье создадут систему поддержки семей при рождении первого ребенка

Общество
1 февраля, 18:29 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 1, февраля. /ТАСС
В настоящее время рост рождаемости в регионе обеспечивается лишь за счет третьих и последующих детей
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МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработают систему поддержки семей при рождении первого ребенка. Об этом сообщила на встрече с главой областного Минсоцразвития Сергеем Мякишевым губернатор региона Марина Ковтун.

"Правительство Мурманской области разрабатывает комплекс мер поддержки рождения в семьях первых детей", - сказала она.

За последние три года Мурманская область впервые с 1990-х годов вышла на превышение рождаемости над смертностью. Однако, по данным властей, рост рождаемости обеспечивался только за счет третьих и последующих детей. Для этого в регионе в дополнение к федеральному материнскому капиталу были разработаны различные виды поддержки - региональный материнский капитал, различные льготы многодетным семьям и другие виды социальной помощи.

В дополнение к этому власти намерены сосредоточить усилия на помощи молодым семьям, которые принимают решение о рождении первого ребенка. "Перспектива ухудшения материального положения заставляет будущих мам откладывать решение о рождении первенца. Такая тенденция прослеживается в целом по стране. Объективные демографические проблемы диктуют нам необходимость выработки мер поддержки таких женщин", - отметила Ковтун.

В настоящее время специалисты анализируют статистику, определяют необходимые объемы финансирования, прорабатываются формы поддержки.

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