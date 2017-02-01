В Заполярье создадут систему поддержки семей при рождении первого ребенка

Штаб Черноморского флота РФ опроверг заявления Киева об обстреле Ан-26Политика 1 февраля, 19:09
Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплинаСпорт 1 февраля, 18:58
Bloomberg: состояние российских миллиардеров за январь увеличилось на $7,9 млрдЭкономика и бизнес 1 февраля, 18:39
Резцова: Виролайнен хорошо готова к чемпионату мира по биатлонуСпорт 1 февраля, 18:39
Клуб НХЛ "Сент-Луис" отправил в отставку тренера ХичкокаСпорт 1 февраля, 18:33
Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымираниеПолитика 1 февраля, 18:33
СМИ: британская полиция расследует дело о жестоком обращении с королевскими лебедямиПроисшествия 1 февраля, 18:30
Шарапова заявила, что не планирует заниматься тренерской деятельностьюСпорт 1 февраля, 18:29
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосуПроисшествия 1 февраля, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработают систему поддержки семей при рождении первого ребенка. Об этом сообщила на встрече с главой областного Минсоцразвития Сергеем Мякишевым губернатор региона Марина Ковтун.
"Правительство Мурманской области разрабатывает комплекс мер поддержки рождения в семьях первых детей", - сказала она.
За последние три года Мурманская область впервые с 1990-х годов вышла на превышение рождаемости над смертностью. Однако, по данным властей, рост рождаемости обеспечивался только за счет третьих и последующих детей. Для этого в регионе в дополнение к федеральному материнскому капиталу были разработаны различные виды поддержки - региональный материнский капитал, различные льготы многодетным семьям и другие виды социальной помощи.
В дополнение к этому власти намерены сосредоточить усилия на помощи молодым семьям, которые принимают решение о рождении первого ребенка. "Перспектива ухудшения материального положения заставляет будущих мам откладывать решение о рождении первенца. Такая тенденция прослеживается в целом по стране. Объективные демографические проблемы диктуют нам необходимость выработки мер поддержки таких женщин", - отметила Ковтун.
В настоящее время специалисты анализируют статистику, определяют необходимые объемы финансирования, прорабатываются формы поддержки.