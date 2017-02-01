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В Оренбурге открылась первая в стране выставка соратнику Сталина Георгию Маленкову

Общество
1 февраля, 18:49 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
В основе экспозиции - семейные вещи, документы и фотографии, переданные семьей Маленковых
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ОРЕНБУРГ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Первая в стране выставка, посвященная соратнику Сталина, советскому госдеятелю Георгию Маленкову, открылась на его родине в Оренбурге. На выставку под названием "Георгий Маленков - третий вождь страны Советов" в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей из Москвы приехали его сын и внуки.

"Это знаковое событие для всей семьи, имя отца много лет замалчивалось. Сейчас Россия восстанавливает связь имен. Это нужно тщательно и взвешенно восстановить", - сказал на открытии выставки сын Маленкова Андрей Георгиевич.

Для выставки была проделана большая работа с архивами представителями Оренбургского благотворительного фонда "Евразия", который занимается поиском и передачей на государственное хранение свидетельств славы, жизненного и творческого пути выдающихся оренбуржцев.

В частности, при сборе документов об известном земляке были обнаружены новые факты биографии. В октябре прошлого года сотрудники госархива Оренбургской области установили, что уроженец Оренбурга Георгий Маленков был моложе на один месяц, а его отец был не служащим железной дороги, а коллежским регистратором.

"Выставка начинает свое путешествие с Оренбурга, она приурочена к 60-летию вручения Оренбургской области (тогда еще Чкаловская область - прим. ТАСС) ордена Ленина, который привез в январе 1957 года ставший уже заместителем председателя Совета министров СССР Георгий Маленков", - рассказал президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

В музее показали уникальные кадры кинолетописи, запечатлевшие церемонию награждения области орденом Ленина в зале областного драмтеатра. В основе экспозиции - семейные вещи, документы и фотографии, переданные семьей Маленковых. После Оренбурга выставка будет показана в Москве, Санкт-Петербурге и Экибастузе (Казахстан).

Георгий Маленков (1902-1988 годы) - советский государственный и партийный деятель, входил в ближайшее окружение Сталина.

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