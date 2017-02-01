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Остров Виктория войдет в состав национального парка "Русская Арктика"

Общество
1 февраля, 18:39 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК /Корр. ТАСС, Ирина Скалина
Парк "Русская Арктика" стал самой большой особо охраняемой природной территорией в стране
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Территория национального парка "Русская Арктика" в 2017 году будет расширена за счет острова Виктория. Об этом сообщил и.о. директора парка Александр Кирилов.

"Это пункт федеральной программы Года экологии. Подготовлено обоснование, документы находятся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии России", - сказал он во время церемонии открытия Года экологии в Архангельской области.

По словам Кирилова, разработчики проекта национального парка еще в начале 2000-х гг. предполагали, что самый западный остров российской Арктики станет западным кластером особо охраняемой природной территории. При этом созданный в 2009 году парк включил в себя территории только севера архипелага Новая Земля. В 2016 году в состав парка вошел архипелаг Земля Франца-Иосифа, таким образом "Русская Арктика" стала самой большой в России особо охраняемой природной территорией общей площадью около 8,8 млн га.

Остров Виктория находится между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа: от норвежского архипелага на расстоянии примерно 60 км, от российского - около 170 км. По Виктории проходит северная граница Баренцева моря. На острове обитают моржи, белые чайки и белые медведи.

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