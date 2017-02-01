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ФАДН предлагает создать реестр коренных малочисленных народов России

Общество
1 февраля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Реестр интегрируют в информационную систему мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей РФ (ФАДН) подготовило проект федерального закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России.

Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в реестр будут включены граждане РФ, "которые проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни". Предполагается, что формировать и вести реестр будет ФАДН.

В записке также указывается, что формирование реестра будет происходить путем сопоставления данных о регистрации граждан РФ в местах традиционного проживания, получаемых от МВД, а также предоставляемой ФНС информации о налоговых отчислениях налоговых резидентов, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью и ведущих традиционный образ жизни. Отмечается, что это будет способствовать "минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот".

Реестр предполагается интегрировать в государственную информационную систему мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций ФАДН, которая в настоящее время внедрена во всех субъектах РФ и в большинстве муниципальных образований.

"Информация из федерального реестра может быть использована и другими заинтересованными ведомствами, например, Росстатом для осуществления регулярного статистического наблюдения за демографическим и социально-экономическим положением малочисленных народов в период между проведением Всероссийских переписей населения", - говорится в документе.

Граждане РФ могут быть включены в реестр на основании личного заявления или по решению суда. На портале сообщается, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

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