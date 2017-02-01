СМИ: Печатников назвал законным перевод 62-й больницы из автономного статуса в бюджетный

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Перевод московской онкологической больницы № 62 из автономного статуса в бюджетный был в рамках закона. Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" вице-мэр по социальным вопросам Леонид Печатников.
"Никакого конфликта между мэрией и 62-й больницей нет", - добавил он.
По словам Печатникова, проблемы возникли в связи с тем, что у экс-главврача Анатолия Махсона в декабре закончился контракт, и столичный департамент здравоохранения и Махсон не достигли соглашения о его продлении. Другой проблемой стал перевод больницы в бюджетный статус из автономного.
Вице-мэр также подчеркнул, что по Федеральному закону № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года департамент здравоохранения имел право переводить учреждение из одного типа в другой. "По 83 Федеральному Закону тип учреждения определяется учредителем", - сказал он.
Конфликт вокруг 62-й онкологической больницы разгорелся в ноябре 2016 года, когда стало известно, что медучреждение приказом департамента здравоохранения Москвы переводят из автономного статуса в бюджетный.
Как заявлял занимавший тогда пост главврача медучреждения Анатолий Махсон, это лишит больницу возможности самостоятельно закупать необходимые препараты и уменьшит доступность медпомощи пациентам, больным раком.
Разногласия с департаментом здравоохранения столицы, который является учредителем больницы № 62 и может определять ее юридический статус, поставили вопрос о сохранении Махсоном должности главврача, и его контракт не был продлен.